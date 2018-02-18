إطلاق بطولة عالمية لكرة الطائرة على كأس الملك سلمان

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية، إطلاق بطولة الأبطال لكرة الطائرة على كأس الملك سلمان بمشاركة عدد من المنتخبات العالمية ذات التاريخ الكبير في اللعبة.

وقالت الهيئة العامة للرياضة في بيان رسمي: "تم اختيار مدينة جدة لتكون مستضيفة البطولة، كما كُلِف كل من إحسان الجشي وعبدالله العدوان للإشراف عليها، وسيتم الترتيب والتجهيز لإكمال كلفة الإجراءات اللازمة لتنظيم البطولة بالتنسيق مع الاتحاد السعودي للكرة الطائرة.

وسبق للهيئة العامة للرياضة إقامة كأس الملك سلمان للشطرنج أواخر العام الماضي، وسباق الأبطال للسيارات مطلع الشهر الجاري، كما ستستضيف السعودية في العام الحالي نهائي السوبر العالمي للملاكمة وبطولة عالمية للخيل على كأس الملك سلمان، إضافة إلى ماراثون الرياض الدولي نهاية فبراير الجاري، وبطولة البلوت على كأس الهيئة العامة للرياضة.