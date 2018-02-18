ذهبية كرة الطائرة.. ميدالية السوفييت والبرازيل المفضلة

لم تعرف الألعاب الأولمبية لعبة كرة الطائرة قبل نسخة 1964 التي أقيمت في طوكيو، وذلك بعدما وافقت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الدولية على إدراجها ضمن الألعاب الأولمبية في اجتماعها الذي أقيم في صوفيا عاصمة بلغاريا حالياً عام 1957.

وسيطر الاتحاد السوفييتي على ذهب اللعبة في أولمبياد طوكيو بعدما فاز فريقه بلقبها وحصلت تشيكسلوفاكيا على الفضية واليابان على الميدالية البرونزية، وفي أولمبياد مكسيكو سيتي احتفظ السوفيتيون بالذهب وتبادل الوصيف وصاحب المركز الثالث الأدوار.

وشهد أولمبياد ميونخ 1972 ظهور اليابان كبطل ووصافة ألمانيا الشرقية والاتحاد السوفييتي على المركز الثالث، فيما كانت بولندا بطلة كرة الطائرة في أولمبياد مونتريال الكندية، وعاد الاتحاد السوفييتي إلى الوصافة وظهور كوبا للمرة الأولى في المراكز المتقدمة عندما حصل منتخبها على الميدالية البرونزية.

وفاز الاتحاد السوفييتي بالميدالية الذهبية في أولمبياد موسكو، وبلغاريا بالميدالية الفضية، ورومانيا على الميدالية البرونزية، وفي لوس أنجلوس الأميركية استغلت دول جديدة مقاطعة الاتحاد السوفييتي وألمانيا الشرقية وكوبا للألعاب، وفازت الولايات المتحدة الأميركية بالميدالية الذهبية، والبرازيل بالفضية، وظهور إيطاليا في المركز الثالث.

واحتفظت أميركا بالميدالية الذهبية في أولمبياد سيول 1988، بينما حققت البرازيل ميداليتها الأولى في أولمبياد 1992 الذي أقيم في برشلونة الإسبانية، وشهد مونديال أتالانتا 1996 ظهور هولندا كبطل جديد للعبة على حساب إيطاليا.

وتغلبت يوغوسلافيا على روسيا لتحقق ذهب دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في سيدني عام 2000، قبل أن تفوز البرازيل على إيطاليا في نهائي نسخة أثينا 2004.

وحقق المنتخبان الأميركي واليوغسلافي ميداليتي أولمبياد بكين ولندن على حساب البرازيل، قبل أن تفوز الأخيرة على أرضها في أولمبياد ريو 2016 بعد هزيمة إيطاليا من جديد.