مذكرة تفاهم بين اتحاد الأمن السيبراني ومعهد SANS

وقع عبدالله الغامدي نائب رئيس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة مذكرة تفاهم مع معهد "SANS" في خطوة مشتركة تهدف إلى التبادل المعرفي ونقل التقنية وتوطين القدرات.



واعتبر سعود القحطاني رئيس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة بأن توقيع هذه الاتفاقية مع شركة متميزة في التدريب في مجال الأمن السيبراني مثل SANS سيفتح آفاقاً كبيرة لأعضاء الاتحاد من خلال التأهيل العملي الاحترافي، والحصول على شهادات معتمدة دولياً، وسيمكن الاتحاد من الإسهام بشكل فاعل في توطين وظائف الأمن السيبراني للأنظمة الحرجة بكوادر مميزة علميًا وعمليًا.

وقدم القحطاني شكره وتقديره لفريق تنسيق الاتفاقية من قبل الاتحاد، والذي يضم نائبه عبدالله الغامدي، وجلال المهتدي، وسليمان المخيدش، ومحمد الشمراني.

ويعد معهد SANS أكبر جهة عالمية موثوقة يقدم دورات تدريبية متخصصة في مجال الأمن السيبراني. وقد أنشئ عام 1989م، ويضم أكثر من 140 ألف خريج على مستوى العالم.



وطبقاً لمذكرة التفاهم فإن المعهد وبالتعاون من الاتحاد سيعمل على تنظيم دورات تدريبية ومسابقات موجهة لطلاب المدارس والجامعات، وتقديم برامج لاختبار وتقوية مهارات الأمن السيبراني لدى عامة الناس، كما تضمنت البنود إتاحة دورات متقدمة في مجال الأمن السيبراني، وعقد مؤتمرات وفعاليات مشتركة.