نتيجة تحليل عينة الروسي كروشيلنتيكي تظهر يوم الثلاثاء

المصدر: بيونغ تشانغ - د ب أ

قال أحد المتحدثين باسم البعثة الرياضية الروسية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 ببيونغ تشانغ بكوريا الجنوبية إن نتيجة تحليل العينة الثانية للاعب الكرلينغ الروسي الكسندر كروشيلنيتكي ستظهر يوم الثلاثاء.

وقال كونستانتين فيبورنوف، المتحدث باسم البعثة الروسية، في تصريحات لوكالة "تاس" الروسية للأنباء: ننتظر هذه البيانات مساء الاثنين أو صباح الثلاثاء.

وكشفت وسائل الإعلام الروسية يوم الأحد أن بعضا من آثار مادة الميلدونيوم المنشطة وجدت في عينات التحاليل الخاصة بكروشيلنيتكي، الفائز بالميدالية البرونزية في منافسات الكرلينغ المختلط بجانب زوجته انستاسيا بريزغالوفا.

وكان قسم مكافحة المنشطات التابع للمحكمة الدولية للتحكيم الرياضي "كاس" قد فتح يوم الاثنين تحقيقات قضائية رسمية ضد الرياضي الروسي.