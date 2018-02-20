ديما السائح تفوز بجائزة المرأة العربية

أعلنت مؤسسة المرأة العربية عن فوز الزميلة ديما محمد السائح، معدة البرامج الرياضية في قناة "العربية" بجائزة التميز في حقل العمل الرياضي لجائزة المرأة العربية للدورة السابعة لعام 2018.

وأكدت الأمين العام للجائزة دكتورة سعاد سليمان: هذه الجائزة والتي تُعد أرفع جائزة عربية تُقدَّم للنساء المتميزات والمبدعات في حقول العمل المتنوعة، بهدف إبراز الوجه المشرق للمرأة العربية في كل المجالات، والعمل على توثيق نجاحاتها وتألقها.

وأضافت: قرار اللجنة التحكيمية بمنح الجائزة للسائح جاء تقديراً للأدوار والجهود والمبادرات التي تؤديها في شتى أنواع العمل الرياضي والإعلامي لخدمة بلدها وقضايا المجتمع العربي، وتقديم نموذج يستحق التقدير لمساهمة المرأة العربية في ميدان الرياضة بمهنية وحرفية عاليتين، ولها مشاركات عديدة في دورات الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، والعمل مع الفئات العمرية الصغيرة لتطوير وغرس مفاهيم الرياضة عن طريق السباحة واللياقة البدنية، وتم اختيارها ضمن اللجنة التحكيمية الخاصة بجوائز الرياضيين الشباب في الإمارات 2017، ولها العديد من المساهمات في مجال الرياضة.