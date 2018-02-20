سقوط الروسي كروشيلنيتكي في اختبار المنشطات

أعلن كونستانتين فيبورنوف المتحدث باسم بعثة الرياضيين الروس المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة بكوريا الجنوبية يوم الثلاثاء أن نتائج تحاليل العينة "ب" الخاصة بلاعب الكيرلنغ الروسي ألكسندر كروشيلنيتكي جاءت إيجابية وأظهرت استخدامه مادة محظورة.



وأوضح فيبورنوف في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الروسية (تاس) أن تحليل العينة "ب" أيد نتائج تحاليل العينة أ وأظهر استخدام اللاعب لعقار ملدونيوم المحظور.



وكان دميتري سفيشتشيف رئيس الاتحاد الروسي للكيرلنغ قد قال إن محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) تعتزم عقد جلسة استماع لنظر قضية كروشيلنيتكي يوم الخميس.



وأضاف سفيشتشيف في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الروسية (تاس) : اليوم يتوجه جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الروسي للكيرلنغ إلى بيونغ تشانغ لحضور جلسة الاستماع لدى كاس ، والتي تقرر مبدئيا أن تعقد يوم الخميس ، مشيرا إلى أن هناك احتمالات أيضا لعقد الجلسة يوم الأربعاء.



من ناحية أخرى ، قال ماتيوريب السكرتير العام لمحكمة كاس في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن جلسة الاستماع لن تعقد الثلاثاء وإنه لم يتقرر بعد موعد نظر القضية من جانب المكتب التابع للمحكمة في بيونغ تشانغ والمختص بقضايا المنشطات.



وكانت محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) قد أعلنت يوم الإثنين فتح تحقيقات بحق كروشيلنيتكي ، الذي أحرز وزوجته أنستازيا بريزغالوفا برونزية في الكيرلنغ لفئة الزوجي المختلط الأسبوع الماضي.



ويتوقع أن تصدر محكمة كاس قرارا خلال الأيام القليلة المقبلة كما ينتظر أن تشكل القضية عاملا مؤثرا على قرارات اللجنة الأولمبية الدولية بشأن إمكانية رفع الحظر عن اللجنة الأولمبية الروسية ، والذي فرض في ديسمبر الماضي في إطار فضيحة المنشطات.



وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد فرضت غرامة قيمتها 15 مليون دولار على اللجنة الأولمبية الروسية تزامنا مع فرض الإيقاف والسماح للرياضيين الروس بالمشاركة في بيونغ تشانغ 2018 كرياضيين محايدين تحت مسمى رياضي أولمبي من روسيا دون رفع العلم الروسي أو عزف السلام الوطني.



لكن مارك أدامز المتحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية رفض يوم الثلاثاء التأكيد على قيام اللجنة الأولمبية الروسية بدفع الغرامة بالفعل ، كما رفض التكهن حول مدى تأثير ذلك على قرارات اللجنة الأولمبية الدولية.



وقال أدامز: لن أعلن عن التطورات بشكل يومي ، فيما يتعلق بدفع الغرامة المالية ، لكنه أكد فقط لدينا معايير واضحة. وأشار أيضا إلى أن أي جلسة استماع للروس لن تعقد قبل أن تقدم اللجنة المختصة في اللجنة الأولمبية الدولية توصياتها إلى المجلس التنفيذي للجنة يوم السبت المقبل فيما يتعلق باحتمالات رفع الإيقاف.



وقال أدامز: إننا على اتصال منتظم بفريق الرياضيين الروسي ورئيس البعثة الروسية. ولا أعتقد أن جلسة استماع رسمية ستعقد.