عشاق "البلوت" يبحثون عن العالمية

استأثر خبر تنظيم أول بطولة للعبة البلوت باهتمام السعوديين خلال الأسبوع الماضي في انتظار مشاركة كثير من الشبان الطامحين إلى الفوز بجوائز اللعبة ذات الشعبية الجارفة في البلاد.

ورصدت الهيئة العامة للرياضة في السعودية جوائز مالية لأبطال المسابقة التي تنظم للمرة الأولى في بلد عربي، علماً ان لعبة "البلوت" تنتشر في بلدان أوروبية وإفريقية منذ عام 1920 حين وضع الفرنسي جيان بلوت قواعد ممارستها.

وتعتبر "البلوت" تسلية مفضلة للسعوديين منذ الأربعينات، وتنتشر على نطاق واسع في البيوت والمقاهي دون اقتصارها على طبقة اجتماعية معينة.

وتراجعت لعبة البلوت في السنوات الأخيرة، مقابل الاهتمام بوسائل التسلية الإلكترونية، ما جعلها مهددة بالنسيان، قبل أن تعود مجدداً إلى الواجهة برعاية رسمية من الهيئة العامة للرياضة.

وينتظر السعوديون هذه المناسبة، على أمل أن تتحول إلى بطولة عالمية للبلوت في السنوات المقبلة، خاصة أن بلداناَ أوروبية على نحو فرنسا والمانيا وهولندا تملك أندية وروابط وطنية للعبة، ما يجعل إقامة بطولة عالمية للبلوت في السعودية، فرصة مهمة للاحتكاك بكثير من عشاق اللعبة في العالم.