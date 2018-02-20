هيئة الرياضة: إطلاق بطولة عالمية لكرة اليد

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية، يوم الثلاثاء، عن إطلاق بطولة الملك سلمان الدولية لكرة اليد بمشاركة عدد من المنتخبات العالمية على أن تقام بمدينة الدمام، وإنشاء 3 صالات للبولينغ والبلياردو في الرياض والدمام وجدة.

وتحدد الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة اليد في وقت لاحق، الموعد المناسب للبطولة لضمان مشاركة أبرز المنتخبات طبقا للروزنامة الدولية.

وكشفت الهيئة العامة للرياضة عن جوائز البطولة، حيث يحصل المنتخب الفائز بالمركز الأول على ثلاثة ملايين ريال سعودي مقابل مليون ريال لصاحب المركز الثاني، و750 ألف ريال لصاحب المركز الثالث، و500 ألف ريال لصاحب المركز الرابع.

وأصدر آل الشيخ قرارا بتكليف محمد المنيع، رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد، بالإشراف على البطولة وتعيين علي العليوات مديرا للبطولة.

وعلى جانب آخر، وقع آل الشيخ اتفاقية مع الأمير عبد الحكيم بن مساعد، رئيس مجلس إدارة الشركة المشرفة على المركز العالمي للبولينج لإنشاء ثلاث صالات للبولينج والبلياردو في الرياض وجدة والدمام.

كما تضمنت الاتفاقية إنشاء ساحة خاصة لممارسة رياضة السيارات (الدرفت)، بالإضافة لمشروعات رياضية أخرى سيتم الإعلان عنها قريبا.



وجاء ذلك إلى جانب عدد من البطولات التي أقامتها أو ستقيمها الهيئة العامة للرياضة، ومنها كأس الملك سلمان للهجن، وكأس ولي العهد للهجن سباق الأبطال للسيارات، ونهائي بطولة محمد علي كلاي للملاكمة، وكأس الملك سلمان للشطرنج، وبطولة العالم للدرون، وسباق ماراثون الرياض الدولي، وبطولة الملك عبدالعزيز الدولية للخيل، وكأس الهيئة العامة للرياضات الإلكترونية وبطولة الهيئة العامة للرياضة للبلوت، وبطولة السعودية الأولى للرياضات اللاسلكية.