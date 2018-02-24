الإثيوبي مولا بطلاً لماراثون الرياض الدولي

توج العداء الإثيوبي تاميرا مولا، بلقب سباق ماراثون الرياض الدولي، بعدما أحرز المركز الأول في سباق المحترفين لمسافة 21 كيلومترا خلال الماراثون الذي أقيم بالعاصمة السعودية الرياض.



وحصل تاميرا مولا على جائزة المركز الأول وقدرها مليون ريال سعودي كما فاز المتسابق السعودي عبد الله الجود بالمركز الأول في نفس المسافة على مستوى المشركين من المواطنين، وحصل على جائزة المركز الأول وهي سيارة.



وانطلقت فعاليات ماراثون الرياض الدولي يوم السبت بمشاركة آلاف من المتسابقين، ووصل عد المسجلين في مختلف السباقات التي تتضمنها هذه الفعالية نحو 30 ألف متسابق من المحترفين الأجانب والمواطنين والمقيمين.



وبدأت فعاليات السباق من جامعة الملك سعود بالرياض والتي شهدت أيضا نهاية السباق. ومنحت الهيئة برئاسة تركي آل الشيخ قوة جذب إضافية إلى ماراثون الرياض، برفع قيمة الجوائز المالية للسباق إلى مليوني ريال بواقع مليون ريال لصاحب المركز الأول ومليون ريال توزع على بقية المراكز ، ما ساهم في مضاعفة الإقبال على المشاركة كما ضاعف من حدة المنافسة في هذا السباق.



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وشارك في ماراثون الرياض متسابقون من مختلف الأعمار من مواطنين ومقيمين، وفي المسافات الثلاث التي يتضمنها السباق، وهي أربعة وثمانية كيلومترات و21 كيلومترا. كما أتاح المنظمون فرصة المشاركة لذوي الاحتياجات الخاصة.



ويأتي السباق ضمن الأحداث الرياضية النوعية، التي تسعى من خلالها الهيئة لنشر ثقافة الألعاب الرياضية المختلفة وزيادة الإقبال على ممارسة الرياضات المتنوعة في إطار خطة المملكة لزيادة عدد الممارسين للرياضة في المملكة إلى نحو 40 بالمئة من قاطني المملكة.



كما تهدف الهيئة إلى تحفيز المجتمع على ممارسة الرياضة بكافة أشكالها وأنواعها والتوعية بتشجيع الرياضات المختلفة.



وتستضيف الرياض السباق ضمن سلسلة من البطولات الدولية والعالمية البارزة التي تواصل السعودية استضافتها في الفترة الحالية والمقبلة.