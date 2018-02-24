"ماراثون".. أصله إغريقي وتستضيفه السعودية لأول مرة

في العام 490 قبل الميلاد، نشبت معركة طاحنة بين الإغريق والفرس في منطقة تدعى "ماراثون" شمال شرقي أثينا عاصمة اليونان الحالية، وبعد صراع طويل انتصر اليونانيون، ليخرج جندي يدعى "فيديبيدس" ويركض مسافة 40 كيلومترا دون توقف من ماراثون إلى أثينا، لإيصال بشرة النصر لأهل العاصمة، وفور إيصاله للنتيجة سقط أرضا وفارق الحياة، وتخليدا لذكراه، اتفق أهل اليونان على البدء بمنافسة رياضية بذات المسافة تحت مسمى الماراثون.

وانطلقت الألعاب الأولمبية بشكلها الحديث في عام 1896 في اليونان، وسباق الماراثون كان ركنا أساسيا في المنافسات واستمر كذلك إلى يومنا الحالي.

وأصبح الماراثون رمزا للتفوق الرياضي ولأن المغرب قدم عددا من أفضل العدائيين العرب يتقدمهم جواد غريب الحائز على اللقب العالمي لأكثر من مرة، أطلقت الدولة العربية ماراثون مراكش عام 1987 بينما بدأت دبي استضافة سباقها منذ عام 2000.

"أركضي لقدام" هو أول سباق نسائي في العالم العربي، أصبح حدثا سنويا منذ عام 2003، تشارك فيه النساء في لبنان بهدف تقوية المرأة لثقتها بنفسها. وفي مصر تجرى عدة سباقات ماراثون، على رأسها سباق في القاهرة يسمى السباق الفرعوني، والآن تشهد الرياض يوم السبت ماراثونها الأول، بقيمة جوائز تصل إلى 2 مليون ريال سعودي، وبمشاركة تجاوزت 25 ألف شخص، أكثر من 15 ألفا منهم من السعودية.

وستشهد النسخة الأولى مشاركة عدة أسماء شهيرة في عالم السباقات من بينهم الكينيان أوكومبو وكوريو والمغربيان مراد معروف وهشام لقوحي، والبحريني الحسن العباسي.