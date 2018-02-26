اتفاقية لنقل فعاليات هيئة الرياضة تلفزيونياً

وقع تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية اتفاقية مع داود العزيز الشريان رئيس هيئة الإذاعة والتليفزيون لنقل الفعاليات والأحداث الرياضية وجميع النشاطات التي ستقيمها الهيئة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.



وذكرت الهيئة في بيان نشرته بموقعها على الإنترنت: ستتولى القنوات السعودية بموجب هذه الاتفاقية تغطية هذه الأحداث والتي سبق وأن تم الإعلان عنها من قبل الهيئة العامة للرياضة والتي ستنطلق اعتبارا من الخميس القادم ببطولة كأس الهيئة العامة للرياضات الإلكترونية التي ستقام خلال الفترة من 1-3 مارس القادم.



وأوضحت الهيئة أن الفعاليات تتضمن أيضا بطولة المملكة للبلوت على كأس الهيئة العامة للرياضة في الفترة من 4-8 أبريل المقبل ، ونهائي السوبر العالمي على كأس محمد علي كلاي للملاكمة والمقرر إقامته بجدة منتصف شهر مايو ، إضافة لبطولة الدرون ، وكذلك البطولة الرمضانية الدولية على كأس رئيس هيئة الرياضة.