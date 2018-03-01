آل الشيخ يوقع اتفاقية WWE لمدة 10 سنوات

وقع تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، اتفاقية مع WWE لإقامة منافسات المصارعة بشكل حصري في السعودية لمدة 10 سنوات.

ونشرت الهيئة العامة للرياضة الخبر عبر صفحتها الرسمية على "تويتر": "معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ يوقع اتفاقية مع WWE لإقامة منافسات المصارعة بشكل حصري في المملكة لمدة 10 سنوات".

وزادت عبر تغريدة أخرى: "انطلاق قنوات KSA SPORTS بهوية جديدة جاء تفعيلا للاتفاقية الموقعة بين معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي آل الشيخ ورئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الأستاذ داود الشريان يوم الاثنين الماضي".