لأول مرة في تاريخها.. رويال رمبل خارج أميركا

أعلنت الهيئة العامة للرياضة يوم الأربعاء توقيع اتفاقية مع WWE لإقامة بطولات رويال رمبل، تاغ تيم والسلم وغيرها لمدة 10 أعوام في السعودية.

وتأسست WWE عام 1979 وتعرف باسم "تيتان سبورتس"، وفي عام 1998 تغير اسمها إلى "الاتحاد العالمي للمصارعة" قبل أن يتم تغيير المسمى في عام 1999 إلى "وورلد ريسلنيغ فيديريشن إنترتينمنت"، قبل أن يستقر الاسم بالشكل الحالي "وورلد وايد إنترتينمنت" في عام 2002. وفي عام 2011 تقرر أن يكون اسم الشركة إلى الحروف الثلاثة WWE دون تغيير الاسم الثلاثي الرسمي.

وبين المنافسات التي العديدة التي تحتضنها WWE إلا أن رويال رمبل، وتاغ تيم، تعد من الأهم بينها. وبدأت بطولة رويال رمبل في عام 1988، وتقام هذه اللعبة بمشاركة 30 مصارعا، عادة، يحاول كل واحد منهم رمي المصارع الآخر فوق الحبل الأعلى وقدماه ثابتتان على الأرض. ويتم تحديد دخول المصارعين للحلبة بعمل مزاد، ويدخل المصارعان اللذان يحملان أرقام 1 و2، ويبدأ بقية المصارعون بالدخول واحدا تلو الآخر كل 90 ثانية أو دقيقتين، وفقط 4 مصارعين تمكنوا من الفوز برويال رامبل وهم أول من دخل الحلبة، وهم شون مايكلز، وفينس مكماهون، كريس بينوا، وري ميستريو.

وفي قوانين تاغ تيم، وهي فريقان يتواجهان وكل فريق يضم مصارعين، ويتم طلب التبديل من المصارع وزميله متى ما شاء، بشرط اتباع القوانين، وهي كلا قدمي المصارع يجب أن تكون على الأرض، المصارع بخارج الحلبة يجب أن يظل ماسكا أو ملامسا حبل الحلبة، وعند إجراء التبديل يجب أن يلمس المصارعان بعضهما، ويجب أن يكون الحكم قد رأى أو سمع إجراء التبديل بين المصارعين ليتم التبديل بشكل قانوني. ولم يسبق أن أقيمت بطولتا رويل رامبل وتاغ تيم خارج الولايات المتحدة الأميركية، حيث ستكون هذه هي المرة الأولى التي تلعب في دولة وقارة أخرى.

ويعد ستيف أوستن، أسطورة رويال رمبل كونه الوحيد الذي أحرز 3 بطولات، فيما يتشارك في المركز الثاني ببطولتين عدة مصارعين وهم هالك هوغان وشون مايكلز وتريبل إتش وباتيستا وجون سينا وراندي أورتون.