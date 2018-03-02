الرياض تحتضن اجتماع اليونسكو لمكافحة المنشطات

تستضيف العاصمة الرياض الأحد، اجتماع اليونسكو لمكافحة المنشطات في دورته السادسة، تحت رعاية تركي آل الشيخ، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية.

ويتناول الاجتماع الأول مؤتمر أطراف اتفاقية اليونسكو الدولية لمكافحة المنشطات، في دورتها السادسة، وتترأس المملكة العربية السعودية المؤتمر في دورته الحالية حتى نهاية عام 2019 ويضم 188 دولة.

ويحضر الاجتماع أعضاء المكتب التنفيذي الذين يمثلون المجموعات الخمس المعتمدة من اليونسكو، ويمثلون القارات الخمس، وهم ممثل مجموعة أمريكا الجنوبية من جمهورية الدومنيكان، وممثل مجموعة أوروبا من رومانيا، وممثل مجموعة إفريقيا من جمهورية توغو، وممثل مجموعة آسيا من كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى مقرر الاتفاقية من المملكة المتحدة، والأمين العام لاتفاقية اليونسكو، وممثل المجلس الأوروبي، وممثل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات WADA.

يذكر أنه قد تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتفاقية، الذين يجب عليهم الاجتماع مرتين في العام، لمتابعة أعمال وقرارات المؤتمر، باستضافة أحد ممثلي مجلس إدارة الاتفاقية.