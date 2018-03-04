صالح القمباز: نهدف إلى التزام الحكومات بالاتفاقية

كشف صالح القمباز رئيس مؤتمر اليونسكو لمكافحة المنشطات في الرياض أن المؤتمر يهدف إلى التزام الحكومات باتفاقية مكافحة المنشطات.

وقال القمباز في نشرة الرياضة في قناة "العربية": التزام الدول بخصوص اتفاقية اليونسكو لمكافحة المنشطات وأداء الحكومات للالتزام بالاتفاقية، وأن اللجنة الأولمبية هي من مولت وكالة مكافحة المنشطات "وادا" لصعوبة الأمرعلى اللجنة سابقا.

وأضاف رئيس المؤتمر: هذا المؤتمر يعقد كل عامين، من 2007، 2009، 2011، 2013، 2015، 2017... عقدنا اجتماعات كثيرة منذ 2015، اللائحة الدولية يتم تطويرها كل 4 أعوام.