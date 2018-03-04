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صالح القمباز: نهدف إلى التزام الحكومات بالاتفاقية

المصدر: دبي - قناة العربية
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كشف صالح القمباز رئيس مؤتمر اليونسكو لمكافحة المنشطات في الرياض أن المؤتمر يهدف إلى التزام الحكومات باتفاقية مكافحة المنشطات.

وقال القمباز في نشرة الرياضة في قناة "العربية": التزام الدول بخصوص اتفاقية اليونسكو لمكافحة المنشطات وأداء الحكومات للالتزام بالاتفاقية، وأن اللجنة الأولمبية هي من مولت وكالة مكافحة المنشطات "وادا" لصعوبة الأمرعلى اللجنة سابقا.

وأضاف رئيس المؤتمر: هذا المؤتمر يعقد كل عامين، من 2007، 2009، 2011، 2013، 2015، 2017... عقدنا اجتماعات كثيرة منذ 2015، اللائحة الدولية يتم تطويرها كل 4 أعوام.

كلمات دالّة

#صالح القنباز, #اليونسكو, #مكافحة المنشطات

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