فيدرر يحافظ على صدارة التصنيف العالمي

المصدر: برلين - د ب أ

حافظ النجم السويسري المخضرم روجيه فيدرر على موقعه في صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في نسخته الصادرة الاثنين والتي شهدت صعود الأرجنتيني خوان مارتين دل بوترو إلى المركز الثامن.

وواصل فيدرر تفوقه في المركز الأول على النجم الإسباني رافاييل نادال والكرواتي مارين سيليتش.

وصعد دل بوترو إلى المركز الثامن على حساب الجنوب أفريقي كيفن أندرسون الذي تراجع للمركز التاسع.

وجاء ترتيب اللاعبين أصحاب المراكز العشرة الأولى بالتصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في نسخته الصادرة الاثنين الخامس من مارس 2018 كما يلي :

السويسري روجيه فيدرر في المركز الأول برصيد 10060 نقطة

الإسباني رافاييل نادال في المركز الثاني برصيد 9460 نقطة

الكرواتي مارين سيليتش في المركز الثالث برصيد 4870 نقطة

البلغاري جريجور ديميتروف في المركز الرابع برصيد 4635 نقطة

الألماني ألكسندر زفيريف في المركز الخامس برصيد 4450 نقطة

النمساوي دومينيك ثيم في المركز السادس برصيد 3810 نقاط

البلجيكي ديفيد جوفين في المركز السابع برصيد 3280 نقطة

الأرجنتيني خوان مارتين دل بوترو في المركز الثامن برصيد 3200 نقطة

الجنوب أفريقي كيفن أندرسون في المركز التاسع برصيد 3080 نقطة

الأمريكي جاك سوك في المركز العاشر برصيد 2650 نقطة.