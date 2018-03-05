معلق بطولة "القيمرز": انتظر فرصة الدوري السعودي

كشف حمدان المحيلان، معلق بطولة كأس هيئة الرياضة للقيمرز، عن طموحه في تعليق مباريات الدوري السعودي للمحترفين خلال مواسمه المقبلة، وذلك عقب نجاحه في التعليق على مباريات البطولة التي نظمتها الهيئة العامة للرياضة منذ الأول حتى الثالث من مارس الجاري.

وقال المحيلان في حديثه الخاص لـ"العربية.نت": "بدأت هواية التعليق عبر حسابي الشخصي في السناب شات، ولم أتوقع أن أحظى بهذه الفرصة خلال وقت قصير جدا".

وأضاف: "فرصة الهيئة العامة للرياضة منحتني ثقة كبيرة، وطموحات عدة، يأتي في مقدمتها التعليق على مباريات الدوري السعودي للمحترفين خلال مواسمه المقبلة، وهذا هدف أسعى إلى تحقيقه قريبا".

وحول بطولة الرياضات الإلكترونية، والتي احتضنتها العاصمة الرياض، واصل المعلق المحيلان حديثه: "قمت بالتعليق على أكثر من 6 مباريات، كذلك مواجهتا الذهاب والإياب لنهائي البطولة، من وجهة نظري أرى أنها بطولة ناجحة بكل المقاييس، عطفا على اعتبارها تجربة أولى، كذلك الجوائز المغرية التي رصدت لهذا الحدث الرياضي غير المسبوق، أتمنى استمرارها دائما".