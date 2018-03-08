هيئة الرياضة توقع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي للغولف

أعلنت الهيئة العامة للرياضة يوم الخميس، توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي لمحترفي الغولف بالتعاون مع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وأعاد حساب هيئة الرياضة تغريدة من وكالة الأنباء السعودية "واس": وقعت الهيئة العامة للرياضة بالعاصمة لندن مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي لمحترفي الغولف بالتعاون مع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

وأكمل البيان: ويأتي توقيع الهيئة لمذكرة التفاهم ضمن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، إلى المملكة المتحدة. ومثل توقيع المذكرة من الجانب السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمدينة الملك عب الله الاقتصادية، فيما مثل الجانب الأوروبي الرئيس التنفيذي للاتحاد الأوروبي لمحترفي الغولف كيث بيلي.

وزاد البيان: الجدير بالذكر، أنه قد تم إعادة تشكيل اتحاد السعودي للغولف في نوفمبر الماضي برئاسة معالي الأستاذ ياسر الرميان ، وذلك ضمن الخطوات المتسارعة من الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية السعودية في سبيل ارتقاء بعمل ونتائج الأنشطة الرياضية بما يتناغم مع الدعم الحكومي ورؤية المملكة 2030.

وعن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية: وتحتضن مدينة الملك عبد الله الاقتصادية ملعب و نادي الغولف، رويال غرينز، الذي يعد واحد من أحدث وأرقى ملاعب الغولف بالمنطقة، وقد حصد عدة جوائز دولية كأفضل مشروع سياحي رياضي على مستوى العالم، حيث يطل مباشرة على شاطئ البحر الأحمر ويضم 18 حفرة تسديد بالإضافة إلى 72 مساراً بمجموع أطوال تزيد عن 6300 متر، وقد تم تصميمه بواسطة الشركة الأوروبية لصناعة الغولف "EGD" وتقوم شركة "Troon" على إدارتها وتشغيلها .

وقال ياسر الرميان رئيس مجلس الاتحاد السعودي للغولف عن البطولة: هذه الخطوة هي أولى خطوات اتحاد السعودي الجديد لإسهام في رفع نسبة ممارسي هذه الرياضة الشيقة، وسيتبعها بإذن الله مجموعة من المبادرات لإعداد جيل من متابعي وممارسي لعبة الغولف، وهي كذلك فرصة إثبات قدرة المملكة وشبابها على استضافة كبرى البطولات العالمية.

واختتم البيان: وفي ذات السياق أبدى كيث بيلي الرئيس التنفيذي للاتحاد الأوروبي لمحترفي الغولف عن حماسه بخطوة تنظيم أول بطولة عالمية للمحترفين بالمملكة العربية السعودية، أملا من خلال هذه الخطوة إلى رفع درجة الاهتمام بهذه الرياضة لنشهد في المستقبل القريب مشاركة عدد من اللاعبين من السعودية على مستوى البطولات العالمية.