الصايغ يتأهل إلى نهائي بطولة العالم للجمباز

تأهل جعفر الصايغ، لاعب المنتخب السعودي للجمباز، إلى نهائي بطولة العالم المقامة حاليا في العاصمة الاذربيجانية باكو، وذلك عقب تحقيقه المركز الخامس في التصفيات ما قبل النهائية في منافسات القفز برصيد 13.983 نقطة.

وسيلعب الصايغ النهائي يوم الأحد المقبل بين 8 لاعبين في ذات المنافسة، فيما يعد اللاعب العربي الوحيد الذي تأهل للنهائيات من بين 105 لاعبين مثلوا 25 دولة.

وضمن الصايغ تأهله للنهائيات بعد حصوله على واحدا من المراكز الثمانية عالميا، محطما التصنيف السعودي السابق الذي حققه اللاعب نفسه في بطولة العالم الماضية عندما حل في المركز الـ12.