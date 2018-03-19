نجوم WWE يتنافسون على 7 ألقاب مختلفة في جدة

تستعد السعودية لاحتضان أبرز حدث رياضي، باستضافة منافسات "أعظم رويال رامبل" لأول مرة، وذلك وفقاً للاتفاقية التي وقعها تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة.

وستحتضن مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة المنافسة، يوم الجمعة السابع والعشرين من شهر أبريل القادم عند السابعة مساء.

وستتضمن 7 مواجهات على ألقاب مختلفة بما فيها بطولة WWE وبطولة اليونيفرسال وبطولة الإنتركونتنتال، وبطولة الولايات المتحدة وبطولة "راو" للزوجي، وبطولة سماكداون للزوجي، وأخيراً بطولة كروزرويت، كما ستشهد الفعالية مبارزة لأعظم "رويال رامبل" بمشاركة 50 بطلاً من أبطال WWE.

وستحظى الجماهير الرياضية بمشاهدة أبرز نجوم WWE العالميين عن قرب، يأتي في مقدمتهم جون سينا، وتريبل أتش ورومان رينز، وأي جاي ستايلز، وبرون سترومان، وفريق نيو داي، وراندي أورتن، وبراي وايت، وشنسكي ناكامورا وغيرهم.

وكان تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية، قد وقع اتفاقية في الأول من مارس الجاري مع WWE لإقامة منافسات المصارعة بشكل حصري في السعودية لمدة 10 سنوات.