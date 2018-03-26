جون سينا يواجه تريبل اتش في "أعظم رويال رامبل"

يلتقي جون سينا وتريبل اتش وجها لوجه للمرة الأولى منذ عام 2010 في حدث "أعظم رويال رامبل" الذي سيقام في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، يوم الجمعة 27 أبريل.

وسيشهد عرض أعظم رويال رامبل نزال سلالم على لقب الانتركونتننتال بين سيث رولينز وفين بالور وذا ميز وساموا جو، حيث سيتم تعليق اللقب فوق الحلبة، وأول نجم يقوم بتسلق السلم وأخذه سيصبح الفائز والبطل، كما سيشهد العرض أيضا نزالاً على لقب راو للزوجي بين ذا هاردي بويز وشيموس وسيزارو.

وسيكون بإمكان الجمهور رؤية مجموعة من النجوم بمن فيهم رومان رينز، أي جاي ستايلز، برون سترومان، ذا نيوداي، راندي أورتن، براي وايت، شنسكي ناكامورا.

وسيقدم عرض "أعظم رويال رامبل" الأول من نوعه ترفيها عائليا لكل المشجعين في الشرق الأوسط، ويعتبر الحدث الأول في الشراكة طويلة الأمد بين WWE والسعودية.