هيئة الرياضة تنهي تجهيزات بطولة البلوت

أنهت الهيئة العامة للرياضة تجهيزاتها لتنظيم "بطولة المملكة للبلوت على كأس الهيئة العامة للرياضة" إحدى أهم البطولات الشعبية والتي تحظى باهتمام كبير لدى مختلف الفئات السنية.



وتنطلق فعاليات البطولة يوم الأربعاء المقبل بالعاصمة الرياض ، وتستمر حتى الأحد التالي ، وذلك بمركز "أبكس" للمؤتمرات والمعارض ، والصالة الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي.



وتقام البطولة طبقا لإحدى المبادرات التي سبق الإعلان عن تنظيمها من قبل تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة بالتنسيق مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية ، وتم رصد جوائز مالية ضخمة للفائزين تصل إلى مليون ريال سعودي لأصحاب المراكز الأربعة الأولى حيث سيحصل صاحب المركز الأول على 500 ألف ريا فيما سيحصل صاحب المركز الثاني على 250 ألف ريال ، ويحصل صاحب المركز الثالث على 150 ألف ريال وصاحب المركز الرابع على 100 ألف ريال.



ويشارك في البطولة 12 ألف و288 لاعبا من أصل نحو 80 ألف مسجل حتى الآن ، وسيتم اختيار المشاركين بنظام القرعة الإلكترونية العشوائية على أن يبدأ استقبالهم على مدار ثلاثة أيام من السبت وحتى يوم الثلاثاء المقبل في مقر الصالة الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي لتسليمهم البطاقات الرسمية التي تخول لهم المشاركة في البطولة.



وأنهت اللجان المنظمة كل الاستعدادات اللازمة لانطلاق البطولة ، بوضع الطاولات المخصصة للعب ، كما تم الاستعانة بعدد 384 طاولة موزعة على المقرين المخصصين لاستضافة هذا الحدث بواقع 256 طاولة في الصالة الخضراء و128 طاولة في مركز "أبكس".



ويشارك في تحكيم مجريات البطولة 414 حكما و103 منظمين، كما سيقيم الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية ، تزامنا مع هذه البطولة ، العديد من الفعاليات المتنوعة في المقرين اللذين ستقام عليهما المنافسات.

وتأتي البطولة امتدادا للأحداث الرياضية التي أقامتها الهيئة العامة للرياضة في الآونة الأخيرة ، ضمن خططها الهادفة لنشر ثقافة الألعاب المختلفة والمتنوعة في المملكة ، حيث نظمت الهيئة خلال الشهور القليلة الماضية عدة بطولات مثل بطولة كأس الملك سلمان للشطرنج وسباق الأبطال للسيارات وماراثون الرياض الدولي وبطولة كأس الهيئة العامة للرياضات الإلكترونية والمهرجان العالمي لرياضات المغامرة.



كما ستشهد الأيام المقبلة عدة بطولات مثل منافسات نهائي السوبر العالمي على كأس محمد علي كلاي للملاكمة في جدة خلال مايو المقبل إضافة إلى استضافة المملكة نهائي بطولة العالم للدرون في النصف الثاني من العام الجاري بمشاركة الأبطال والمحترفين العالميين في هذه اللعبة واسعة الجماهيرية.