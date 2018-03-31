"ثاندر سنو" يفوز بكأس دبي العالمي للخيول

أعاد الجواد" ثاندر سنو" الإمارات إلى منصات التتويج بعد غياب سنتين بفوزه يوم السبت بالشوط الرئيس للنسخة الثالثة والعشرين من كأس دبي العالمية للخيول، الأغلى في العالم والبالغة قيمة جوائزها 30 مليون دولار أميركي.

وقطع " ثاندرسنو" بقيادة الفارس كريستوف سوميون الشوط الرئيس البالغة جوائزه عشرة ملايين دولار ومسافته 2000 م على المضمار الرملي، بزمن وقدره 02:01.38 دقيقة، متفوقا بفارق 05 طول عن أقرب منافسيه الجواد الاميركي "وست كويت"، في حين حل الإماراتي" مبتهج" في المركز الثالث.

وخلف" ثاندر سنو" الجواد السعودي" أروغيت" الفائز في النسخة السابقة، كما أهدى الإمارات فوزها الحادي عشر في السباق الأغلى منذ انطلاقه عام 1996، مقابل 8 للخيول الاميركية ومرة واحدة لأستراليا والبرازيل واليابان والسعودية.

ولم يكن" ثاندر سنو" مرشحا أبدا لإعادة الإمارات إلى منصات التتويج بعدما غابت عنها في آخر سنتين، حيث صبت التوقعات لصالح "وست كويت" صاحب أعلى تصنيف من بين عشرة خيول شاركوا في السباق الرئيس، لكن سوميون عرف كيف يقود الجواد الذي يدربه الخبير الإماراتي سعيد بن سرور صاحب ثمانية انتصارات في الشوط الرئيس الى خط النهاية من دون منافسة.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات وحاكم إمارة دبي والمالك لفريق غودلفين الفائز بالشوط الرئيس "فوز ثاندر سنو كان مفاجأة سارة، الخيول الاميركية جيدة وهي دائما تأتي للمنافسة، ولكن في هذه النسخة الفوز كان للإمارات في الحدث الاقوى والاكثر تطورا في العالم، لأن المشاركة فيه لنخبة الخيول ومن كل الدول".

وكان للإمارات حصة الأسد في الأشواط الأخرى، حيث فاز الحصان السعودي "طلاب الخالدية" بسباق دبي كحيلة كلاسيك (2000 م على المضمار الرملي، مليون دولار)، والإماراتي "هيفي ميتل" بسباق غودلفين مايل (1600 م رملي، مليون دولار)، والفرنسي "فيزراباد" بكأس دبي الذهبية (3200 م عشبي، مليون دولار)، بعدما حقق رقما مذهلا بكونه أول من يفوز بالقب نفس السباق للسنة الثالثة على التوالي.

كما فاز الحصان الإيرلندي "مندلسون" بداربي الإمارات (1900 م رملي، مليونا دولار)، والإماراتي"جنغل كات" بسباق القوز للسرعة (1000 م عشبي، مليون دولار)، واحتفظ الأميركي "مايند يوربيسكويتس" بلقبه في سباق دبي غولدن شاهين ( 1200 م رملي، مليونا دولار)، وفاز الإماراتي"بن بطل" بدبي تيرف (1200 م عشبي، 6 ملايين دولار)، والإماراتي "هوكبيل" بدبي شيماء كلاسيك (2410 م عشبي، 6 ملايين دولار).

وتعتبر سباقات كأس دبي العالمية من أهم سباقات الخيول في العالم من حيث الجوائز المالية ونوعية الخيول التي تشارك فيها من مختلف القارات، على غرار مهرجان رويال أسكوت الملكي البريطاني وسباقات البريدرز كاب الأميركية الشهيرة وقوس النصر الفرنسي (الارك).

وتقام السباقات على مضمار ميدان منذ عام 2010 والذي يحتوي على مدرجات تتسع لنحو 60 ألف متفرج، فضلا عن فندق من فئة خمس نجوم داخل المضمار، ومتحف للخيول والأمور المتعلقة بها، وقاعات للمعارض وغيرها من التسهيلات، وقبل ذلك كانت تقام على مضمار ند الشبا.