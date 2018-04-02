كين وبيغ شو أول المشاركين في "أعظم رويال رامبل"

سيكون نجوم WWE دانيال براين، كين، بيغ شو، برون سترومان وبراي وايت أول المشاركين في نزال أعظم رويال رامبل الذي يشارك فيه 50 نجما، والذي سيقام في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة يوم الجمعة الموافق 27 إبريل في تمام الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي.

وستكون التذاكر متاحة لحضور هذا الحفل الأول من نوعه في منتصف الشهر الجاري. وبالإضافة إلى نزال رويال رامبل الذي سيشارك فيه 50 نجما، سيشهد العرض نزالا بين تريبل اتش و جون سينا، وسبعة نزالات على ألقاب مختلفة تشمل نزالاً على لقب راو للزوجي بين ذا هاردي بويز ضد شيموس وسيزارو.

ونزال سلالم على لقب الإنتركونتننتال بين سيث رولينز وفين بالور وذا ميز وساموا جو، حيث سيتم تعليق لقب اللقب فوق الحلبة وأول نجم يقوم بتسلق السلم وأخذه سيصبح الفائز والبطل.