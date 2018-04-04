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"العربية" في جولة على آخر تحضيرات بطولة البلوت

المصدر: الرياض - نايف الثقيل
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أكد الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، اكتمال التحضيرات للنسخة الأولى من بطولة البلوت على كأس الهيئة العامة للرياضة.

وقال في حديثه لـ"في المرمى": "التجهيزات كاملة وعلى أتم الاستعداد والتحضير للبطولة، والبداية ستكون عند الرابعة عصرا".

وتابع: "عدد الحكام أكثر من 400، وهو رقم مهم في اللعبة، فيما سيشارك أكثر من 12 ألف مشارك في هذه البطولة".

وحول حكام البطولة، واصل: "اخترنا الحكام بعناية، والأهم هو الأشياء الواضحة في اللعبة، ونبحث عن تعاون المشاركين مع الحكام".

كلمات دالّة

#الهيئة العامة للرياضة, #بطولة البلوت, #الرياض

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