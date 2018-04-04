"العربية" في جولة على آخر تحضيرات بطولة البلوت

أكد الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، اكتمال التحضيرات للنسخة الأولى من بطولة البلوت على كأس الهيئة العامة للرياضة.

وقال في حديثه لـ"في المرمى": "التجهيزات كاملة وعلى أتم الاستعداد والتحضير للبطولة، والبداية ستكون عند الرابعة عصرا".

وتابع: "عدد الحكام أكثر من 400، وهو رقم مهم في اللعبة، فيما سيشارك أكثر من 12 ألف مشارك في هذه البطولة".

وحول حكام البطولة، واصل: "اخترنا الحكام بعناية، والأهم هو الأشياء الواضحة في اللعبة، ونبحث عن تعاون المشاركين مع الحكام".