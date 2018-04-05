حكم البلوت.. يدير اللعبة بجهاز إلكتروني

كشف أحد حكام بطولة البلوت المقامة في الرياض، بأن التحكيم يكون عن طريق تطبيق إلكتروني يحمله الحكام، ما يساعد على معرفة اللاعبين.

وفي مقابلة خاصة لـ"العربية"، أحد رعاة البطولة، تم شرح بعض قوانين التحكيم في بطولة البلوت، ويستطيع الحكم معرفة اللاعبين على كل طاولة بالرجوع إلى التطبيق الإلكتروني المحمول بيد الحكام، كم أن جميع اللاعبين يجب أن يكون بحوزتهم البطاقة الخاصة بالبطولة والتي تعد بمثابة هوية لكل لاعب.

وأكد الحكم بأن القرار في الأخير يرجع له، إن اشتكى فريق على آخر، فإنه يلجأ إلى قوانين البطولة للتحقق من ثبوت الشكوى من عدمها.