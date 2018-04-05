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شويش الثنيان: نجاح كبير في اليوم الأول

المصدر: دبي - قناة العربية
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أكد شويش الثنيان مدير بطولة البلوت أنها حققت نجاحاً باهرا في يومها الأول، رغم قصر المدة بين فترة الإعلان عن البطولة وحتى الافتتاح.

وقال شويش في مقابلة ببرنامج "في المرمى:" اليوم الأول سار بنجاح وسلاسة، ومن ضمن الإعداد الخاص بالبطولة فقد أصدرنا أوراق لعب خاصة بالبطولة إضافة للطاولات، وتقدم لنا عدد كبير من الحكام ، وقمنا بتدريبهم، ولم نواجه أي مشاكل في اليوم الأول.

وعن مشاركة اللاعبين القدامى والشاعر ياسر التويجري في البطولة قال الثنيان: النجوم كانوا مشاركين في البطولة وحرصنا على قدومهم، أما المباراة الاستعراضية الوحيد كانت الذي شاركت فيها أمام الهريفي.

واختتم مدير البطولة بأن البطولة ستكون سنوية وفي جميع مناطق المملكة: أشكر جميع اللاعبين والمشاركين في البطولة وهم سبب النجاح، ونسعى لجعل البطولة سنوية وفي جميع مناطق المملكة.

كلمات دالّة

#بطولة البلوت, #شويش الثنيان, #الاتحاد السعودي للألعاب الذهنية والإلكترونية

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