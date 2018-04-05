شويش الثنيان: نجاح كبير في اليوم الأول

أكد شويش الثنيان مدير بطولة البلوت أنها حققت نجاحاً باهرا في يومها الأول، رغم قصر المدة بين فترة الإعلان عن البطولة وحتى الافتتاح.

وقال شويش في مقابلة ببرنامج "في المرمى:" اليوم الأول سار بنجاح وسلاسة، ومن ضمن الإعداد الخاص بالبطولة فقد أصدرنا أوراق لعب خاصة بالبطولة إضافة للطاولات، وتقدم لنا عدد كبير من الحكام ، وقمنا بتدريبهم، ولم نواجه أي مشاكل في اليوم الأول.

وعن مشاركة اللاعبين القدامى والشاعر ياسر التويجري في البطولة قال الثنيان: النجوم كانوا مشاركين في البطولة وحرصنا على قدومهم، أما المباراة الاستعراضية الوحيد كانت الذي شاركت فيها أمام الهريفي.

واختتم مدير البطولة بأن البطولة ستكون سنوية وفي جميع مناطق المملكة: أشكر جميع اللاعبين والمشاركين في البطولة وهم سبب النجاح، ونسعى لجعل البطولة سنوية وفي جميع مناطق المملكة.