نادال يعود للملاعب بعد أشهر من الغياب

بعد ما يربو على ثلاثة أشهر من الغياب بداعي الإصابة، يعود لاعب التنس الإسباني رافايل نادال للملاعب غدا الجمعة في مواجهة مع الألماني فليب كولشرايبر ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس ديفيز.

ولم يخض نادال، المصنف الأول عالميا، أي مباراة رسمية منذ 23 يناير الماضي عندما انسحب من دور الثمانية لبطولة أستراليا المفتوحة إثر تعرضه لإصابة في الفخذ الأيمن.

وحاول نادال العودة في أواخر فبراير الماضي من بوابة بطولة أكابولكو المكسيكية للتنس ولكن الإصابة عادت لمهاجمته مجددا ليقرر الغياب أيضا عن منافسات بطولتي انديان ويلز وميامي.

ويواجه اللاعب الإسباني، الفائز بـ 16 لقبا في البطولات الأربع الكبرى "جراند سلام"، مع كولشرايبر في ثاني لقاءات جولة المباريات بين إسبانيا وألمانيا في ربع نهائي كأس ديفيز والتي تبدأ بمباراة بين دافيد فيرير والكسندر زفيريف في مدينة بلنسية الإسبانية.

ويخوض نادال مباراة في منافسات الزوجي يوم السبت المقبل، كما سيشارك في إحدى مباراتي الفردي يوم الأحد إذا اقتضت الحاجة إقامة المباراتين.

وتقام المواجهات بين إسبانيا وألمانيا على الأراضي الرملية، حيث يلتقي الفائز منهما مع فرنسا أو إيطاليا.