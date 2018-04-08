فوز بدر وماجد أبو حيمد بالمركز الأول في البلوت

فاز الثنائي بدر وماجد أبو حيمد بالمركز الأول في نهائي بطولة البلوت على كأس الهيئة العامة للرياضة ومبلغ 500 ألف ريال في ختام منافسات البطولة مساء الأحد.

وحصل الثنائي على المركز الأول ومبلغ 500 ألف ريال بعد فوزهما على سعود وحسين العنزي اللذين حصلا على المركز الثاني ومبلغ 250 ألف ريال، فيما حل نواف المطيري وصالح الزهراني في المركز الثالث ومبلغ 150 ألف ريال، ونواف العتيبي وعبيد الشيباني على المركز الرابع ومبلغ 100 ألف ريال.



وحضر تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة اللقاء النهائي في بطولة البلوت، كما شارك نجوم المنتخب السعودي ماجد عبدالله وسامي الجابر ومحمد نور اللعب.

وأقيمت البطولة يوم الأربعاء الماضي وتم تخصيص مركز "أبكس" للمؤتمرات والصالة الخضراء في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي للعب البطولة.