فيتيل بطلا لجائزة البحرين الكبرى للفورمولا

تغلب الألماني سيباسيتان فيتيل على مشكلة في الإطارات في المراحل الأخيرة ليتوج بلقب سباق جائزة البحرين الكبرى ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 اليوم الأحد.

وبهذا التتويج يكون فيتيل قد توج بأول سباقين ضمن سلسلة سباقات بطولة العالم، كما استطاع لويس هاميلتون بطل العالم أن يقتنص المركز الثالث بعدما انطلق من مركز الانطلاق التاسع.

وواصل الألماني فيتيل بدايته الممتازة بعدما فاز بسباق الجائزة الكبرى الأسترالي الذي أقيم قبل أسبوعين وعزز صدارته لجدول ترتيب السائقين ليصبح بعيدا عن هاميلتون بفارق 10 نقاط.

وفاجأ فيراري فريق مرسيدس بالسماح لفيتيل بإنهاء السباق بعد إجرائه توقف وحيد في مركز الصيانة بدلا من التوقف مرتين، ولكن كانت هناك لحظات سيئة لفريق فيراري عندما سار التوقف الثاني لكيمي رايكونين في مركز الصيانة بشكل خاطئ.