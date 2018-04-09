آل الشيخ وسامي يكسبان ماجد ونور في البلوت

شهد اليوم الختامي لبطولة البلوت على كأس الهيئة العامة للرياضة مواجهة شرفية بين تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة للرياضة وسامي الجابر نجم الهلال السابق، أمام ماجد عبدالله نجم النصر ومحمد نور نجم الاتحاد.





وانتصر فريق آل الشيخ وسامي الجابر على فريق ماجد عبدالله ومحمد نور قبل أن يتم تتويج الثنائي بدر وماجد أبو حيمد بالمركز الأول ومبلغ 500 ألف ريال سعودي، فيما حل سعود وحسين العنزي في المركز الثاني وحصلا على 250 ألف ريال.









وشهدت بطولة البلوت على كأس الهيئة العامة للرياضة إقبالاً جماهيرياً كبيراً، وكان ضمن المشتركين العديد من مشاهير الرياضة وغيرها مثل يوسف الثنيان ومحمد الدعيع نجما الهلال وفهد الهريفي قائد النصر السابق وطلال الرشيد عضو شرف النصر والمشرف على كرة القدم بالنادي الأصفر سابقاً، والشاعر ياسر التويجري والشيخ عادل الكلباني.

وتقدم ما يقارب 85 ألف مشترك لخوض منافسات البطولة التي بدأت يوم الأربعاء الموافق الرابع من إبريل واختتمت يوم الأحد الثامن من ذات الشهر، وتم اختيار ما يقارب 12300 لاعب بنظام القرعة الإلكترونية.