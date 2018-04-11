جدة تستضيف سباقا نسائيا للدراجات الهوائية

تشهد السعودية إقامة سباق للدراجات الهوائية في جدة، بمشاركة 30 فتاة في ملعب الجوهرة، في خطوة تنافسية وتشجيعية للنساء على ممارسة الرياضة، ضمن فعالية "كن نشطاً"، تزامناً مع يوم الصحة العالمي.

ويعد السباق الأول من نوعه في السعودية، وذلك بعد نجاح تجربة الماراثون النسائي في مكة المكرمة الشهر الماضي.

وسيكون على المتنافسات قطع مسافة تبلغ عشرة كيلومترات، على أن يتم تتويج الفائزات في ملعب الجوهرة، في إطار الاحتفالات بيوم الصحة العالمي، الذي صادف 7 إبريل الجاري، وكرَّسته الأمم المتحدة هذا العام للتغطية الصحية الشاملة.

وحققت أروى العمودي، المركز الأول بسباق الدراجات الهوائية للسيدات الذي أقيم في جدة.