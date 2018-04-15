ضم الدرونز إلى اتحاد الأمن السيبراني والبرمجة

أعلن تركي آل الشيخ رئيس اللجنة الأولمبية السعودية ضم الدرونز إلى الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة، ليكون مسماه الجديد الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.

وكتب آل الشيخ عبر "تويتر": ما يقوم به الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة من عمل مذهل وتخطيط استراتيجي نموذج يحتذى. طلبت من معالي أخي أبوخالد ضم الدرونز أيضًا للاتحاد ووافق مشكورًا. فله مني كل الدعم والتقدير. وبالتالي يكون المسمى الجديد: الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز .

وتأسس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة في أكتوبر من العام الماضي، وتولى سعود القحطاني رئاسته أواخر ذلك الشهر.