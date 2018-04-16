ولي العهد يوافق على إطلاق اسمه على كلية الأمن السيبراني

وافق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، على إطلاق اسمه على كلية الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، ليصبح اسمها كلية الأمير محمد بن سلمان للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.

وجاءت موافقة الأمير محمد بن سلمان، بناءً على ما رفعه رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز سعود بن عبدالله القحطاني، الذي رفع بهذه المناسبة شكره وامتنانه لولي العهد على هذه اللفتة الكريمة والدعم المستمر لأبنائه المهتمين بهذا المجال الحيوي الذي تتنافس فيه دول العالم المتقدم لبناء قدرات وطنية متميزة.

من جانبه، ورفع عميد الكلية المكلف الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الدهلاوي أسمى آيات الشكر والتقدير لولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تشريفه المختصين بأن تحمل الكلية اسمه، موضحاً أن رؤية الكلية هي أن تكون مؤسسة تعليمية بمواصفات عالمية، وتمثل الخيار الأول والأفضل لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.