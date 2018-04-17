الاتحاد السيبراني يوقع اتفاقية مع غوغل لإنشاء 5 مراكز ابتكار

وقع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، يوم الثلاثاء، اتفاقية نهائية مع شركة غوغل لإنشاء مركز ابتكارات غوغل، لتطوير وتدريب الموهوبين المحليين في مجال إنتاج النماذج الأولية وتصميم تطبيقات الجوال والذكاء الاصطناعي.

وزاد بيان الاتحاد السيبراني: وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء 5 مراكز ابتكار غوغل، موزعة على مناطق المملكة وذلك لاحتضان المواهب وتعزيز الجهود المشتركة المتعلقة بتطوير القدرات الوطنية في مجال البرمجيات المتقدمة سيكون الأول منها في مقر الاتحاد بالرياض حيث سيعتبر الأكبر من نوعه في العالم بطاقة استيعابية تصل إلى 40 ألف متدرب سنويا. واشتملت الاتفاقية على عدة جوانب من أهمها جذب المواهب المحلية وتدريبها وتوفير المواد التعليمية والتقنية والمناهج المتعلقة بالتقنيات المتقدمة، بالإضافة إلى تجهيز معمل تدريبي في بيئة ملائمة لتطوير المواهب المحلية والدعم والتوجيه للمتخصصين المحليين في مجال تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات والذكاء الاصطناعي للمطورين والمبتكرين. وتستهدف المراكز المنشأة في مختلف مناطق المملكة جميع شرائح المجتمع بما في ذلك طلاب المدارس ابتداء من 8 أعوام وطلاب التعليم المهني وأعضاء المجتمع من هواة ومهتمين في تلك المجالات.

ووقع سعود القحطاني، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، الاتفاقية بجانب مات بريتر، رئيس شركة غوغل لمنطقة أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.