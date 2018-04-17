المصارع الأسطوري أندرتيكر يشارك في عرض جدة

سيكون المصارع الأسطوري أندرتيكر أحد المتواجدين في أعظم رويال رامبل، الذي سيقام في جدة يوم 27 أبريل الجاري في النزال الشهير "التابوت" أمام روسيف بنزال.

وعاد أندرتيكر أحد أشهر المصارعين عبر التاريخ إلى الحلبة في مهرجان ريسلمانيا مؤخراً، ويهدف إلى أن يضع خصمه في التابوت وإغلاقه عليه.

بالإضافة الى ذلك تمت إضافة 15 نجما منهم صاحب الميدالية الأولمبية كيرت أنغل والفائز بنزال أندريه ذا جاينت باتل رويال عام 2016 بارون كوربن وفريق نيو داي الفائز ببطولة التاج تيم أربعة مرات وكريس جيريكو الفائز ببطولة العالم للوزن الثقيل ثلاث مرات وبطولة الإنتركونتننتال تسع مرات ليكونوا من ضمن المشاركين رسميا في نزال "أعظم رويال رامبل" الأول من نوعه الذي يضم 50 نجما. تم الإعلان أيضا عن مشاركة نجوم WWE أبولو كروز وشيلتون بنجامين وسين كارا وإلايس وتشاد جيبل وغولدست وتيتوس أونيل وموجو راولي ودولف زيغلر.