طرح تذاكر إضافية لحضور "أعظم رويال رامبل"

قررت الهيئة العامة للرياضة طرح تذاكر إضافية لحضور فعاليات مهرجان "رويال رامبل" للمصارعة والمقرر إقامته في جدة بعد نحو أسبوعين بمشاركة مجموعة من أبرز المصارعين في العالم.



,يأتي قرار الهيئة لطرح تذاكر إضافية بعد الإقبال الجماهيري الهائل على تذاكر الفعاليات التي تقام تحت مسمى "أعظم رويال رامبل" في مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة في 27 أبريل الحالي.



ويبرز منبين المشاركين في فعاليات هذا المهرجان كل من المصارعيين المشهورين أندرتيكر وكريس جيريكو وجون سينا وكورت أنجل و60 آخرين من نجوم المصارعة حول العالم.



ويأتي تنظيم هذا الحدث ضمن سلسلة البطولات التي وقعت الهيئة العامة للرياضة برئاسة تركي آل الشيخ رئيس اللجنة الأولمبية السعودية اتفاقياتها خلال الشهور القليلة الماضية.