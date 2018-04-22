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الدراج المعيني يحقق بطولتي سوبر بايك وبي أم آر في البحرين

المصدر: العربية.نت
المعيني بعد تتويجه بالكأسين
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حقق الدراج السعودي أحمد المعيني المركز الأول في سباقي بطولة "سوبر بايك" و"بي أم آر 600" للدراجات النارية التي أقيمت على حلبة البحرين الدولية.

واستطاع المعيني تحقيق المركز الأول في الجولة الأخيرة لكلا السباقين وحسم البطولتين التي تكونتا من 7 جولات لكل بطولة واستطاع أحمد المحافظة على تقدمه الذي حققه في الجولات السابقة وصولاً إلى الجولة الختامية، قبل أن يتسلم كأسي البطولتين من الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

وأكد المعيني بعد تتويجه بالبطولتين أن هذه النتائج التي تحققت تمنحه دافعًا معنويًا لتحقيق المزيد من النجاحات مستقبلًا.

كلمات دالّة

#أحمد المعيني, #البحرين, #سباق سوبر بايك, #سباق بي أم آر

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