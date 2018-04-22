انتخاب الرميان نائباً لرئيس اتحاد الشطرنج

أعلن قصي الفواز رئيس الاتحاد السعودي للشطرنج عن انتخاب عضو المجلس حمود الرميان نائبا لرئيس الاتحاد، وتشكيل ثلاث لجان جديدة للاتحاد السعودي للشطرنج.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد السعودي للشطرنج الذي انعقد بالرياض بحضور أعضاء المجلس لمناقشة الخطة الزمنية للموسم الرياضي الجديد ودراسة العديد من الملفات المتعلقة بالاتحاد ولجانه ومنتخباته الوطنية.

وانعقد اجتماع مجلس إدارة الاتحاد السعودي للشطرنج عقب اعتماد تشكيله من قبل رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ.

وناقش المجلس ملف دراسة كل من اللائحة الأساسية للاتحاد واللوائح الفنية ونظام الترشيح للمنتخبات الوطنية على أن يتم تلقي الملاحظات على كل منها خلال عشرة أيام تمهيداً لاعتمادها ونشرها.

وتم اعتماد تشكيل ثلاث لجان جاءت بداية بلجنة البرامج والمسابقات وتعيين ياسر العتيبي رئيساً واعتماد أعضاء اللجنة، ثانيا لجنة الحكام وتعيين عضو مجلس الإدارة أحمد البلالي رئيساً واعتماد أعضاء اللجنة، ثالثا لجنة المدربين والمنتخبات وتعيين عماد الحبيب رئيساً واعتماد أعضاء اللجنة.

وأقر أعضاء مجلس الاتحاد السعودي للشطرنج في ختام الاجتماع البرنامج الزمني للاتحاد للموسم الرياضي 2018، والإعلان عن انطلاق الدوري العام فردي رجال وفردي سيدات في منتصف مايو المقبل مع اعتماد خطة تطوير الأداء الفني لأعضاء الاتحاد وتعيين مدرب المنتخب الأول قريبا.