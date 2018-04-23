"جدة التاريخية" تحتضن نجوم WWE

قام نجمي WWE مارك هينري وموجو راولي، في جولة في منطقة البلد التاريخية في مدينة جدة، حيث تعرفوا على أحد اهم الأماكن المميزة في المدينة المستضيفة لأعظم رويال رامبل، واحدة من أكبر الفعاليات التي ستقيمها WWE بالشراكة مع الهيئة العامة للرياضة يوم السابع والعشرين من أبريل، على استاذ مدينة الملك عبدالله (الجوهرة المشعة).

وتمثل بطولة «أعظم رويال رامبل» خطوة أولى لتطبيق اتفاقية شراكة تمتد لعشرة أعوام بين WWE والهيئة العامة للرياضة في السعودية، ومن المقرر أن تشهد البطولة نزالا بين المصارع ساموه جو وبطل القارات لمباراة السلالم المصارع سيث رولينز، وكذلك سيتحدى المصارع فين بالور المصارع الأميركي المحترف ذا ميز في إحدى النزالات السبعة المذهلة التي ستقام ضمن بطولة أعظم رويال رامبل.