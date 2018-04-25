صورة "الحانوتي" تعيد ذاكرة السعوديين إلى التسعينيات

أعادت صورة المصارع الأميركي الشهير "أندر تيكر"، أو كما كان يعرف في أوساط السعوديين بـ"الحانوتي" في مطار الملك عبدالعزيز بجدة إلى التسعينيات الميلادية عندما كان التلفزيون يعرض المصارعة الحرة مساء كل ثلاثاء.

و"أندر تيكر" هو أحد المصارعين، الذين حضروا إلى جدة لخوض "أعظم رويال رامبل"، حيث يستعد لمواجهة روسيف، في مهرجان تم بيع تذاكره بالكامل.



ودائماً ما كان "الرجل الميت" كما يطلق على نفسه، يدخل إلى حلبة المصارعة وسط الظلام وموسيقى مخيفة، يرتدي رداءً أسود بالكامل، بشعر طويل ونظرات حادة، وينتهي الأمر بالمنافس الذي أمامه ملقى على الأرض، ويغادر "الحانوتي" الحلبة بهدوء مصحوبا بظلام وذات الموسيقى المخيفة.



ولم يكن الرجل الذي ينتمي إلى ولاية تكساس يرغب في أن يكون مصارعاً في الثمانينيات الميلادية، بل أراد الرحيل إلى أوروبا ليكون لاعب كرة سلة، مستفيداً من طوله الفارع، قبل أن يدخل عالم كرة القدم الأميركية وتحديداً دوري الجامعات، إلا أن أقاربه الذين كانوا يمارسون المصارعة أقنعوه بالدخول إلى عالمها منتصف ذلك العقد، قبل أن يتحول إلى نجم كبير في "دبليو دبليو إف" مطلع التسعينيات الميلادية.



واستفاد "أندر تيكر" (53 عاماً) من شخصيته الغريبة في تكوين شعبية كبيرة لدى عشاق المصارعة داخل أميركا وخارجها، وأصبحت عروض المصارعة التابعة لـ"دبليو دبليو إف" لا يمكن أن تقام دون وجود المصارع الأسطوري.

وحصد "الحانوتي" 17 لقباً في عالم المصارعة منذ احترافه مطلع التسعينيات الميلادية، كما يحتفظ بالرقم القياسي لعدم الخسارة في مهرجان "ريستل مينيا" بواقع 21 عاماً، واختاره الجمهور في عام 2013 كأعظم مصارع عبر التاريخ، أما صحيفة "تليغراف" فقد وصفته بأنه الرياضي الأعظم على وجه الأرض.