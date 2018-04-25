هنري ورولي يلتقيان أطفال الجمعية الأولى في جدة

دائما ما كان نجوم WWE محط أنظار للكاميرات والقنوات التلفزيونية ولكن اتجهت الأنظار هذه المرة إلى نجوم الجمعية الأولى والتي تهدف إلى تنمية قدرات الأطفال في جدة.

ويتنافس النجمان مارك هنري و موجو رولي يوم الجمعة في أعظم رويال رامبل في جدة، وسنحت لهما الفرصة للقاء 30 طفلا من هذه الجمعية كجزء من المسؤولية الاجتماعية "كن نجماً" والذي تقيمه WWE لمكافحة التنمر.

وتسمر أبناء وبنات هذه الجمعية لنجمي الـWWE وهم يتحدثون حول مسيرتهم في مراحل الدراسة وكيف أنهم واجهوا حياتهم بالكثير من التنمر على الرغم من كونهم أبطالاً للمصارعة.

وقال مارك هنري، أحد أعضاء مجموعة مشاهير الـWWE على مر التاريخ، وبطل العالم في الوزن الثقيل وصاحب الميدالية الذهبية لمرتين في الألعاب الأولمبيّة الأمريكيّة في لعبة حمل الأثقال: من أهم الأشياء التي تجعلنا عظماء هو تنوعنا، نحتاج إلى التنوع، نحتاج إلى أن نكون مختلفين، الاختلاف فيما بيننا يجعلنا أفضل لأننا بهذه الصورة نستطيع أن نتعلم من بعضنا أفضل. قد تظنون أن شخصاً بحجمي يصعب أن يواجه مشاكل مع الآخرين، ولكن هناك الكثير ممن أساء لي بسبب بطئي في الحديث، وبسبب لون بشرتي، وبسبب كوني من مكان آخر. عندما كنت في سنكم كنت ضخماً والناس كانت تشير إلي وتناديني بصفات غير لائقة. أريدكم أن تستخدموا كل الطاقة السلبية في أشياء جيّدة، في أشياء تحبونها.

والتقى هنري ورولي بالأطفال على ملعب الملك عبدالله بجدة حيث تتم الترتيبات النهائية لتجهيز الحلبة الأكبر والتي ستستضيف أعظم رويال رامبل بمشاركة 50 نجماً.

وقالت دانيا معينا، الرئيس التنفيذي للجمعية: أحببت الرسائل التي تم توجيهها خلال المبادرة، بكل تأكيد المشاكل تتشابه أحياناً بغض النظر عن المكان الذي نأتي منه. تحدثت إلى الأطفال واستشفيت انطباعاتهم عن ما سمعوه اليوم وكانت ايجابيّة جدّا. كما أنهم متحمسين جدّا لحضور أعظم رويال رامبل ويشكرون الـWWE والهيئة العامة للرياضة على التذاكر التي حصلوا عليها.

و بيعت تذاكر الحدقث الكبير بالكامل، كما سيتم نقله في الشرق الأوسط مجاناً على 4 قنوات وهي السعودية الرياضية 1، إم بي سي أكشن، أبو ظبي الرياضية 1، أبو ظبي الرياضية 6، وكذلك على تطبيق دوري بلس.

وتمثل بطولة "أعظم رويال رامبل" خطوة أولى لتطبيق اتفاقية شراكة تمتد لعشرة أعوام بين "WWE" والهيئة العامة للرياضة في السعودية. وستشهد البطولة نزالًا بين المصارع سامو جو، وسيث رولينز بطل القارات لمباراة السلالم، وكذلك سيتحدى المصارع فين بالور، نظيره "ذا ميز" في إحدى النزالات السبعة المذهلة.

وسيتصارع جون سينا مع تريبل إتش، أندرتيكر أمام روسيف، وأيضا بين المصارع بروك ليزنر ورومان رينز في مباراة بطولة القفص الحديدي العالمية.