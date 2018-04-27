آل الشيخ: السعودية قادرة على تنظيم أعظم الفعاليات العالمية

استضافت السعودية أعظم رويال رامبل، التي تقيمها WWE بالشراكة مع الهيئة العامة للرياضة، في فعالية جماهيرية احتضنها استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" بجدة.

وحقق جون سينا الفوز على ترابيل اتش، في النزال الفردي الذي جمعهما في أعظم رويال رامبل، كما حاز سيدريك أليكساندر على لقب WWE للوزن المتوسط، فيما توج الأخوان بلودجون بلقب WWE للفرق، وتوج (التابوت) أندرتيكر بلقب النزال الفردي.

CONGRATULATIONS to @BraunStrowman on making history as the WINNER of the first-ever Greatest Royal Rumble Match! #WWEGRR pic.twitter.com/X3gEmMqNRl — WWE Universe (@WWEUniverse) April 27, 2018

وعن الحدث العالمي، قال تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية: "نثبت للجميع يوما بعد يوم، أنه بإمكان المملكة العربية السعودية تنظيم أعظم الفعاليات العالمية وحققنا أحلام الكثير من المواطنين بمشاهدة أبطال المصارعة مباشرة على أرض الواقع".