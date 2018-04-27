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آل الشيخ: السعودية قادرة على تنظيم أعظم الفعاليات العالمية

المصدر: العربية.نت
تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة
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استضافت السعودية أعظم رويال رامبل، التي تقيمها WWE بالشراكة مع الهيئة العامة للرياضة، في فعالية جماهيرية احتضنها استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" بجدة.

وحقق جون سينا الفوز على ترابيل اتش، في النزال الفردي الذي جمعهما في أعظم رويال رامبل، كما حاز سيدريك أليكساندر على لقب WWE للوزن المتوسط، فيما توج الأخوان بلودجون بلقب WWE للفرق، وتوج (التابوت) أندرتيكر بلقب النزال الفردي.

وعن الحدث العالمي، قال تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية: "نثبت للجميع يوما بعد يوم، أنه بإمكان المملكة العربية السعودية تنظيم أعظم الفعاليات العالمية وحققنا أحلام الكثير من المواطنين بمشاهدة أبطال المصارعة مباشرة على أرض الواقع".

كلمات دالّة

#السعودية, #هيئة الرياضة, #تركي آل الشيخ

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