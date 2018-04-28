انتصار سعودي على الإيرانيين في أعظم رويال رامبل

شهدت منافسات أعظم رويال رامبل، مشاركة أربعة رياضيين سعوديين، في الفعالية العالمية التي احتضنتها جدة، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، حيث انتصروا على الفريق الإيراني.

وكان اتحاد المصارعة الحرة العالمية WWE قد أعلن اختيار 8 مصارعين سعوديين خلال وقت سابق، تم اخضاعهم لتدريبات واختبارات في الأداء، وهم حسين الدقل (لاعب كمال أجسام)، أسعد الشريف (مصارعة رومانية)، فيصل العبودي (كمال أجسام)، خالد الهذالي (ملاكم ولا عب جوجيستو)، ناصر باوزير (فنون قتالية)، فيصل الكردي (مصارع هاوٍ)، عبدالله المغربي (مدرب ملاكمة) ومنصور الشهيل (مصارع).