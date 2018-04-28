هيئة الرياضة تعتذر عن لقطة برومو أعظم رويال رامبل

اعتذرت الهيئة العامة للرياضة في بيان لها يوم السبت عن لقطة نسائية غير محتشمة ظهرت قبل إحدى فعاليات مهرجان أعظم رويال رامبل الذي أقيم الجمعة في جدة على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وقالت الهيئة في بيانها: تود الهيئة العامة للرياضة أن تتقدم بالإعتذار للمشاهدين والمتابعين لفعاليات wwe التي أقيمت أمس في جدة حيال اللقطة النسائية غير المحتشمة التي ظهرت كبرومو قبل إحدى الفقرات، وتؤكد رفضها القاطع لذلك في ظل إلتزامها باستبعاد كل ما يسيء أويتعارض مع قيم المجتمع وفي هذا الإطار فإن الهيئة حرصت على منع عرض أي فقرة للمصارعة النسائية أو أي لقطات مرتبطة بها واشترطت ذلك على الشركة المنفذة بالإضافة لرفض عرض أي إعلانات ترويجية تحوي صور أولقطات نسائية غير محتشمة وشددت على الالتزام بذلك وهو التزام ستظل الهيئة حريصة بصورة دائمة عليه في كافة برامجها وأنشطتها .