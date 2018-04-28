"أعظم رويال رامبل" يخطف اهتمام وسائل الإعلام حول العالم

خطف مهرجان (رويال رامبل) الأنظار والذي احتضنته مدينة جدة السعوية مساء الجمعة، وتم تداوله على شكل واسع في مختلف وسائل الإعلام العالمية.

وأكدت صحيفة "تيكسون" البريطانية أن الحدث كان حديث الساعة في العالم العربي، بعدما قدمت المملكة العربية السعودية نسخة استثنائية للمصارعة، وسط حضور أعداد غفيرة من الجماهير جاؤوا لمتابعة نجوم WWE، ومشاهدة الأبطال العالميين مثل جون سينا وغيره.

وأوضحت الصحيفة في تقرير نشرته صباح السبت، أن المصارعة تتمتع بشعبية كبيرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وتملك WWE موقعا باللغة العربية يؤكد الاهتمام الكبير باللعبة.

بدورها، أثنت شبكة ذا سبورت ستار الإخبارية على التغييرات التي شهدتها النسخة بعدما صنعت أرقاما جديدة على مستوى المنافسات، خصوصا أن جدة صنعت لحظات هامة لمحبي ومتابعي المصارعة خارج الولايات المتحدة، وهي المرة التاسعة التي يتم فيها نقل عرض المصارعة الشهير خارج أميركا، وتحديداً في كندا وبريطانيا وإيطاليا واليابان وأستراليا وفرنسا وجنوب إفريقيا وألمانيا قبل أن تصل للسعودية.

و أضافت: من المتوقع أن تشهد WWE المزيد من التغييرات، حيث تعمل المنظمة بنشاط في تقديم عروض إلى دول خارج أميركا وكندا، وهو أمر ترغب فيه بشدة لتقديم لحظات هامة وتاريخية للمشجعين الذين يرون هذه الأحداث على الهواء مباشرة ولجماهير المشاهدين الذين يبدأون في مشاهدة هذه العروض الدولية.

إلى ذلك، تطرقت صحيفة أي بي سي نيوز الأسترالية إلى مهرجان رويال رامبل، ولفتت إلى أن العرض شهد بيع أكثر من 60 ألف تذكرة رغم أنه كان منقولا على الهواء مباشرة.

و زادت الصحيفة الأسترالية: تمت رعاية الفعالية بتمويل كامل من قبل الهيئة العامة للرياضة في صفقة طويلة الأجل مع WWE.

كما اهتمت صحف عالمية عديدة باستضافة السعودية لعرض (رويال رامبل) أحد أهم الأحداث الرياضية جماهيرية على مستوى العالم، والذي يرجع تاريخه لعام 1988 ويحظى بمشاركة أشهر المصارعين العالميين، وأبرزت وسائل الإعلام العالمية نتائج عرض (رويال رامبل) بعد فاز براون سترومان بالجائزة التي استضافتها السعودية بمشاركة 50 مصارعاً، وأبرزت شبكة بي بي سي البريطانية نتائج العرض، إلى جانب صحيفة الصن البريطانية.