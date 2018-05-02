آل الشيخ يعلن رفع عدد ممارسي الرياضة إلى 23%

أعلن تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة زيادة عدد ممارسي الرياضة في المجتمع السعودي بنسبة 10% خلال فترة تقل عن 3 أعوام.

وقال آل الشيخ: الاستبيان الذي أجرته الهيئة في عام 2015 كشف عن ممارسة 13% فقط من السعوديين الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاماً للرياضة وكانت تلك النتائج بمثابة نداء استيقاظ للهيئة للمضي قدمًا نحو إطلاق عدة برامج وفعاليات رياضية متنوعة تسهم في زيادة تلك النسبة والبدء في تنفيذ استراتيجية الرياضة المجتمعية وبرامجها تجاه المجتمع.



وأضاف آل الشيخ: خلال الربع الأول من عام 2018م تم إجراء استبيان وطني آخر للرياضة وتنفيذه بذات الآلية، إذ أظهرت النتائج أن المواطنين السعوديين أصبحوا يمارسون الرياضة بشكل أكبر من عام 2015م ، حيث ارتفعت نسبة ممارسي الرياضة بصفة دورية من 13% إلى 23% ، وبذلك حققت الهيئة العامة للرياضة مستهدفات عام 2020م التي كانت محددة بنسبة 20%.