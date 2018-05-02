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6 فعاليات أقامتها هيئة الرياضة خلال أقل من 5 أشهر

المصدر: دبي - نجيب زواق
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استطاعت الهيئة العامة للرياضة إقامة 6 فعاليات رياضية خلال ما يقارب 5 أشهر، ابتداءً من بطولة الملك سلمان للشطرنج وحتى أعظم رويال رامبل التي أقيمت يوم الجمعة.

وكانت بطولة الملك سلمان العالمية للشطرنج أولى الفعاليات التي أقامتها هيئة الرياضة أواخر ديسمبر الماضي، وفي مطلع فبراير استضاف ستاد الملك فهد سباق الأبطال للسيارات، وفي 24 من الشهر ذاته أقيم ماراثون الرياض الدولي.

وفي مارس، أقيمت بطولة كأس الهيئة العامة للرياضة للرياضات الإلكترونية، وفي الشهر الماضي بطولة البلوت، قبل أن تختتم الفعاليات في أعظم رويال رامبل يوم 27 من الشهر الماضي.

كلمات دالّة

#الهيئة العامة للرياضة, #بلوت, #رويال رامبل

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