اتحاد الأمن السيبراني والبرمجة يوقع مذكرة تفاهم مع SAP

وقع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز مذكرة تفاهم مع شركة SAP للبرمجيات، وذلك لتوفير حلول الصناعات التكنلوجية العالية في البرمجة والخدمات السحابية والتدريب التعليمي والخدمات العامة.

وستقدم شركة SAP كافة الخدمات والحلول التقنية والفنية للاتحاد في مجال الأمن السيبراني والبرمجة والدرونز ، وتعتبر شركة SAP إحدى كبرى الشركات الرائدة في صناعة البرمجيات وإيجاد فرص جديدة للابتكار والنمو.

وتهدف المذكرة إلى دعم وتوجيه المتخصصين المحليين في مجال الأمن السيبراني والبرمجة وتكنولوجيا المعلومات من المطورين والمبتكرين الذين لديهم اهتمام بتلك المجالات.

وسعت المذكرة إلى زيادة الأنشطة والمسابقات وورش العمل في تلك المجالات التي من شأنها أن تسهم في رفع كفاءة المبتكرين والموهوبين، كما سعت أيضاً إلى إتاحة الوصول إلى الموارد والمواد التدريبية عبر الإنترنت .

ووقع مذكرة التفاهم بناءً على توجيه سعود القحطاني رئيس مجلس إدارة الاتحاد ، الرئيس التنفيذي نوف الراكان، ومن جانب SAP الرئيس التنفيذي للشركة خالد الصالح.