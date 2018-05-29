عودة مظفرة لشارابوفا في رولان غاروس

استهلت الروسية ماريا شارابوفا عودتها إلى بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بعد غياب عامين بالفوز 6-1 و4-6 و6-3 على الهولندية ريخل هوجنكامب اوم الثلاثاء.

واستغرق الأمر أكثر من المعتاد من المصنفة الأولى عالميا سابقا على ملعب سوزان لينغلن لإقصاء اللاعبة الهولندية الصاعدة من التصفيات.



وقالت شارابوفا في مقابلة عقب المباراة : بذلت مجهودا كبيرا بالفعل. في بعض الأحيان تحتاج إلى هذه النوعية من المباريات التي لا تسير فيها الأمور كما تحب. سعيدة بالطريقة التي عدت فيها في النتيجة في المجموعة الثالثة، وأتطلع للعودة إلى هذا المستوى. تربطني ذكريات رائعة كثيرة هنا.



وغابت شارابوفا المصنفة 28 عن نسخة 2016 أثناء قضاء عقوبة إيقاف بسبب المنشطات وأخفقت في مسعاها للحصول على بطاقة دعوة للمشاركة في نسخة العام الماضي.



وبعد أن استقبلتها جماهير رولان غاروس بحفاوة أثناء نزولها إلى الملعب تقدمت اللاعبة الروسية سريعا 3-0 في المجموعة الأولى قبل أن تنهيها لصالحها في 24 دقيقة فقط.



وكسرت اللاعبة الروسية، الحائزة على خمسة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، إرسال منافستها الهولندية مبكرا في المجموعة الثانية أيضا لكن هوجنكامب أدركت التعادل 3-3.



وتبادلت اللاعبتان كسر إرسال إحداهما الأخرى قبل أن تعادل هوجنكامب النتيجة في المجموعات 1-1 وبعدها بدأت الأمور تزداد سوءا لشارابوفا.



وارتكبت اللاعبة الروسية الكثير من الأخطاء السهلة لتتأخر 3-0 في المجموعة الفاصلة، لكن شارابوفا، بطلة فرنسا المفتوحة مرتين، استفاقت لتفوز بالأشواط الستة المتبقية وتضرب موعدا في الدور الثاني مع الكرواتية دونا فيكيتش.